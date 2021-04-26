Биткоин за день вырос на 13% из самых низких за два месяца значений.

В течение 26 апреля котировки криптовалюта Bitcoin поднялись на 13% до 53 507 долларов после того, как значение достигло самого низкого за 7 недель значения.

Об этом сообщает Coindesk.

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После того, как курс криптовалюты обвалился, инвесторы воспользовались возможностью приобрести актив по низкой цене, что и повлекло стремительный рост.

По состоянию на 14:00 по Киеву котировки Bitcoin составляли 53 507 долларов, или +8,07% в сутки. Самое низкое значение ночью (в 00:59 по Киеву) 26 апреля составило 47 272 долларов.

По состоянию на 15:05 по Киеву биткоин стоил 53 787 долларов

Стоимость актива продолжает расти.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко