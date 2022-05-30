За апрель-май из бюджета было направлено более 9 млрд грн помощи на проживание ВПО.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам не отменяются, их не будут получать только люди, в регионах проживания которых уже не ведутся боевые действия и их жилье не разрушено.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире информационного телемарафона, комментируя резонансную новость о якобы отмене некоторых видов выплат.

"Ни одной категории ВПЛ не отменяются выплаты. Кто в этой категории ВПО? Первое – это люди, которые перемещены с территории, где ведутся активные боевые действия, это территории, которые окружены, блокированы, и это те населенные пункты, где сегодня нет людям возможности возвращаться и проживать. А вторая категория ВПО, люди, которые имеют также право на выплату пособия на проживание, это перемещенные, у которых разрушено жилье", - сказала министр.

Лазебная объяснила, что, когда в марте была введена помощь на проживание ВПО, в стране было 14 регионов, которые подпадали под зону активных боевых действий.

"Сегодня благодаря нашим ВСУ их меньше, и слава богу, что сегодня люди имеют возможность возвращаться на свои места жительства. Но принцип остается неизменным: если на территории идут активные боевые действия, ты получаешь пособие на проживание. Если у тебя разрушено жилье – ты получаешь помощь на проживание", - подчеркнула глава Минсоцполитики.

По ее словам, эти территории определяет Министерство реинтеграции совместно с Министерством обороны и военно-гражданскими администрациями. Сегодня среди таких территорий 8 регионов.

"Это 300 общин, там, где люди, которые не могут возвращаться, будут и в дальнейшем гарантированно получать эти выплаты. Поэтому выплаты не отменялись, принцип остается неизменным, вопрос в том, ведутся ли активные боевые действия, можете ли вы возвращаться", - подчеркнула Лазебная.

Министр сообщила, что за апрель-май из бюджета было направлено более 9 млрд грн на помощь на проживание более 2 млн внутренне перемещенных лиц.

"Параллельно с этими государственными программами есть программы Агентства ООН, которые также помогают нашим ВПЛ дополнительными целевыми деньгами. Поэтому правительство постоянно работает над тем, чтобы таргетировать социальные группы, чтобы смотреть, кому сложно", - добавила Лазебная.

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжают работать программы для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставляются каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

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