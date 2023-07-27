Закон, в частности, восстанавливает с 1 января 2024 года среднесрочное бюджетное планирование.

Верховная Рада во время заседания приняла в целом закон О внесении изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, этим самым парламент выполнил сразу два "структурных маяка" в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

"Принят в целом законопроект №9346-1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости. За - 49", - написал Железняк.

Видео дня

По его словам, закон предусматривает, что внесение изменений в закон О государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только в случае наличия положительного заключения Министерства финансов.

Также среди новаций законопроекта - восстановление с 1 января 2024 года среднесрочного бюджетного планирования (принятие Бюджетной декларации) и восстановление в 2023 году разработки стратегии управления государственным долгом.

Изменения в Бюджетный кодекс

31 мая Кабинет министров внес в Верховную Раду проект изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости. Тогда Украина обязалась зарегистрировать проект изменений до конца мая в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Вас также могут заинтересовать новости: