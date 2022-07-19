Еврокомиссия заявляет, что, по их оценкам, производство в России упало почти на 10,5% на текущий момент.

Россия потеряла 73 миллиарда евро на сегодняшний день. Страна-агрессор действительно испытывает очень серьезные проблемы как с экспортом, иимпортом, а также с производством своей продукции.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, Еврокомиссия заявила, что санкции затронули примерно 48% российского экспорта в ЕС. В первую очередь это касается нефти и нефтепродуктов.

Нефть - это черное золото России, и сегодня от него отказываются все. По сути Россия - это сырьевая страна. Помимо нефти, Евросоюз заморозил активы подсанкционных лиц почти на 14 миллиардов евро, и все это идет вдобавок к тем сотням миллиардов евро замороженных резервов.

"На сегодня мы можем говорить о том, что даже каждый потерянный миллиард - они крайне существенны для российской экономики, которая по сути лишилась основных направлений по экспорту", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

"По этому году потери по объемам будут где-то на уровне 20-25%, а по цифрам в долларах это около 70 миллиардов по нефти", - говорит экспер по энергоресурсам Владимир Омельченко.

Но потеря экспорта нефти - это не только потеря денег, впереди еще и безработица, спровоцированная путинской войной.

"Надо будет что-то сделать с этими скважинами, скорее всего, их следует законсервировать, а это принесет огромные убытки, потому что затем расконсервировать большинство из них будет невозможно", - отметил Омельченко.

Еврокомиссия заявляет, что, по их оценкам, производство в России упало почти на 10,5% на текущий момент.

Эксперт Александр Коваленко говорит, что в 2022 году производство автомобилей в России рухнуло на 97%, автобусов - на 77%, тепловозов - на 63%. Например, стиральные машины это падение на 59%, холодильников - на 58%. Эксперт связывает это с отсутствием рынков сбыта собственных товаров и блокадой импорта в Россию.

Но газ - это не столько о финансах и о заработке. Это о шантаже и о влиянии. Это сейчас энергетическое оружие. Шантажируя другие страны газом, Путин надеется на смягчение санкций, но все эксперты уверены в том, что это бесперспективная затея.

"Без высоких технологий, без поставок Запада практически большая часть военной промышленности РФ остановлена. Они не смогут производить современные вертолеты, они не могут производить не только гражданского назначения вертолеты, но и военного", - резюмирует Коваленко.

Ранее сообщалось, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля2022 года, Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро.

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