Цены на железную руду в Китае за неделю рухнули на 16,5%.

В пятницу, 17 сентября, фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже по сравнению с прошлой неделей обвалились сразу на 16,5% – торги завершились на отметке $97,4/т (629 китайских юаней).

Минимальный показатель торгов был зафиксирован в четверг, 16 сентября, на уровне $103,86/т (670,5 китайских юаней). Максимальный показатель достигнут во вторник, 14 сентября, на отметке $110,13/т (711 китайских юаней).

Эксперты причиной называют падение цен на сырье, вызванное замедлением роста рынка недвижимости в Китае из-за ужесточения госполитики в сфере недвижимости – компартия Китая ужесточила надзор за сырьевыми рынками, пытаясь обеспечить защиту потребителей от роста цен.

Kallanish отмечает, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться. Другим фактором является приближение крайнего срока выплаты по облигациям компании по недвижимости Evergrande, которое вызывает дополнительное беспокойство среди участников рынка, поскольку компания ранее заявила об отсутствии средств для погашения облигаций.

"Ожидается, что тенденция сокращения запасов руды в китайских портах, которая наблюдалась на предыдущей неделе, не сохранится из-за поставок из Австралии и Бразилии. Вместе с тем, правительственные ограничения производства стали в Китае означают возможное дальнейшее снижение цен на железную руду, несмотря на ожидаемое сезонное восстановление спроса на сталь", – пишет GMK Center.

Напомним, что Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверииЗимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр.

Китай – крупнейший импортер железной руды в мире. По данным 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд т.

Автор: Григорий Бондарь