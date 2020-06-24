Станет ли накопительная пенсионная система страховкой от нищеты

Екатерина Жирий

В последнее время проходят все более оживленные дискуссии по поводу внедрения в Украине второго уровня пенсионной системы - общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения. Связано это с намерением правительства в уже в 2021 году ввести накопительную систему, что зафиксировано в обновленной программе деятельности Кабмина, а также с соответствующим законопроектом, который вскоре будут рассматривать парламентарии.

У этой инициативы есть как сторонники, так и ярые противники. Главным аргументом за внедрение данной системы являются неутешительные прогнозы относительно пенсионного обеспечения украинцев уже в ближайшем будущем: по данным Всемирного банка, лишь 40 процентов украинских пенсионеров к 2030 году будут соответствовать нормам по минимальному страховому стажу и получать пенсии в соответствии со своими зарплатами, остальные - могут рассчитывать на минимальную пенсию, согласно существующей солидарной пенсионной системе. По данным ООН, Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами старения населения. В нашей стране растет количество пенсионеров, при этом сокращается работоспособное население, и возрастает количество трудовых мигрантов, которые не платят единый социальный взнос, за счет которого выплачиваются пенсии.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами старения населения

Пенсионный фонд дотируется из госбюджета, его дефицит в текущем году превышает уже 170 миллиардов гривень. И нынешним молодым людям, которые исправно платят налоги, остается все меньше шансов на полноценную пенсию при достижении ими соответствующего возраста.

Обязательная накопительная пенсионная система призвана урегулировать этот процесс. Согласно предложенной инициативе, работодатель и работник должны будут в равной степени отчислять определенный процент от заработной платы работника, и эти средства будут накапливаться на индивидуальном накопительном счете будущего пенсионера, что практикуется во многих развитых странах мира. Сторонники такой системы уверены, что это поможет обеспечить украинцам в будущем более достойную старость путем накопления средств для дополнительных выплат к стандартной пенсии по солидарной системе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует постепенно проводить пенсионную реформу, которая предусматривает развитие накопительной системы пенсионного обеспечения. По его словам, это даст украинцам возможность фактически управлять своим пенсионным обеспечением в дальнейшем. И многие молодые украинцы поддерживают такую идею, начиная задумываться о будущем - нынешнее состояние пожилых украинцев с мизерными пенсиями не внушает оптимизма молодежи, которая желает для себя иной старости.

Наученные горьким опытом различных финансовых пирамид украинцы с большим подозрением относятся к любым долгосрочным финансовым вливаниям

Но не все поддерживают такое новшество – многие эксперты высказываются резко против данной инициативы. Одним из аргументов противников новой системы является неуверенность в способности государства проконтролировать судьбу такого объема средств в течение многих лет. Наученные горьким опытом различных финансовых пирамид украинцы с большим подозрением относятся к любым долгосрочным финансовым вливаниям.

Также отмечается рост налоговой нагрузки на фонд заработной платы с введением подобных отчислений, что, в свою очередь, может стимулировать тенизацию бизнеса, уровень которой в Украине и так очень высок. Работодатели могут уходить в тень, дабы не платить еще больше налогов. К негативным аспектам накопительной системы относят и неясность в отношении инвестирования аккумулируемых средств – пока неясно, куда будут вкладываться накопления граждан.

Доводы обеих сторон имеют право на существование и дальнейшие дискуссии с целью выработки правильной и эффективной стратегии пенсионного обеспечения украинцев. Ведь необходимость в изменении или, как минимум, дополнении существующей системы в Украине уже давно назрела. Дефицит Пенсионного фонда, его зависимость от бюджетных дотаций, наравне с кризисными явлениями в экономике, а также неутешительные демографические прогнозы - все это требует решительных действий власть имущих для того, чтобы добросовестно работающие люди в будущем не оказались заложниками неспособности государства обеспечить им достойную старость.

Екатерина Жирий

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