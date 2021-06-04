С 1 июля также будет проведено повышение минимальных пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября текущего года получат доплату к пенсии в размере 400 грн, а минимальная пенсия для них будет установлена на уровне 2500 грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

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«В этом году продолжена выплата 500 грн лицам 80+ и обеспечена минимальная пенсионная выплата на уровне 2600 грн. С 1 октября доплату к пенсии в размере 400 грн получат пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Для них минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 грн», - сказала Лазебная.

Она отметила, что после уменьшения в 2016 году размера ЕСВ, в 2 раза сократились поступления в Пенсионный фонд, которые могли быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения.

«Поэтому по поручению президента правительство начало внедрять дополнительные социальные программы – это адресная помощь для 2,4 млн пенсионеров старше 75 лет, это ежемесячные компенсационные выплаты для 0,5 млн лиц, у которых страховой стаж 30 лет у женщины и 35 лет у мужчин, и это целевые доплаты для 1,7 млн пенсионеров с низкими размерами зарплат, которые они получали в период их трудовой деятельности. Начиная со следующего года эти фиксированные размеры будет индексироваться и таким образом увеличиваться», - подчеркнула министр.

Также Лазебная сообщила, что с 1 декабря для пенсионеров старше 65 лет минимальная пенсия будет составлять 2600 грн.

Кроме того, по словам министра, с апреля уже были пересчитаны пенсии для 300 тыс. работающих пенсионеров, а для семей погибших участников боевых действий пенсии были повышены почти в 2 раза.

С 1 июля также будет проведено повышение минимальных пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Лазебная сообщила о законопроекте, в случае принятия которого с 1 января 2022 года для более 30 тыс. лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС пенсия будет повышена в среднем на 40%.

«Но мы с вами должны наработать еще одно решение, которое от нас с вами ждут 700 тыс. лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Я имею в виду дополнительную пенсию за вред, нанесенный здоровью, которая не пересматривалась с 2014 года», - сказала министр.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июле 2021 года будет проведена индексация пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсии были назначены в 2018-2020 годах, а также для получающих пенсию в минимальном размере.

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Автор: Екатерина Жирий