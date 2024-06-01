Дарья Марчак отметила, что выплаты по солидарной системе будут, но суммы будут небольшие.

Украина не может платить своим гражданам высокие пенсии, поэтому украинцам советуют самостоятельно откладывать себе на старость. Причина кроется в затяжном демографическом кризисе.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что украинцы будут получать пенсии по солидарной системе, но суммы выплат будут небольшими.

"Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства. Но солидарные пенсии обычно в европейских странах – это минимальная гарантия, а если человек хочет себе высокую пенсию, то он копит всю жизнь", – заявила чиновница в эфире "Еспресо".

Она напомнила, что в Украине должна быть трехуровневая пенсионная система, где солидарная лишь гарантированная государством часть.

"Нам нужно начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая. У нас сегодня один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера. В дальнейшем ситуация, скорее всего, будет ухудшаться", - объяснила Марчак.

В связи с этим украинцам рекомендовали откладывать средства на пенсию и работать до тех пор, пока это будет возможно.

"Поэтому первое – осуществлять накопление для самого себя, даже пока нет еще накопительной обязательной системы, накапливать на свой счет. Второе – мы должны быть страной активного долголетия. То есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как мы сможем. Общий пенсионный возраст в Украине сегодня колеблется от 60 лет до 65. Часто бывает ситуация, когда люди досрочно выходят на пенсию. Но, как общество, мы должны готовиться к тому, что каждый из нас зарабатывает себе на жизнь, активен экономически, социально, так долго, как может, и выходит на пенсию тогда, когда физически не может себя обеспечивать", – подытожила замминистра.

Пенсии в Украине - послдение новости

В июне работающие пенсионеры, которые приобрели право на перерасчет пенсии, получат повышенные выплаты. Обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета не нужно.

При этом, если не хватает стажа для выхода на пенсию, то его можно докупить.

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