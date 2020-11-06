Премьер назвал направления, по которым можно нарастить ВВП в ближайшие десять лет.

Реализация имеющегося потенциала позволит Украине за десять лет увеличить валовой внутренний продукт на 1 трлн долл.

Об этом во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня мы имеем четкий ответ: 1 трлн долл. ВВП за десять лет – это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион потеряли все граждане Украины, потеряли из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сказал он.

"ВВП за десять лет – это нереализованный потенциал нашей страны", - заявил Шмыгаль

По его словам, за ближайшие десять лет правительство планирует увеличить ВВП Украины на 85 млрд долл. за счёт реализации «земельного» потенциала.

"За десять лет украинский валовой внутренний продукт получит до 85 млрд долл. от развития рынка земли. Её средняя стоимость за один гектар вырастет фактически в пять раз", - сказал он.

Ещё на 409 млрд долл. планируется увеличить ВВП за счёт реализации неиспользованного потенциала в использовании месторождений полезных ископаемых.

"В Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых и только около трети из них разрабатываются, то есть, фактически это чуть более 4 тысяч участков. Увеличить добычу полезных ископаемых – это не означает увеличить его экспорт за границу в качестве сырья, это означает создание высокотехнологической продукции с добавленной стоимостью", - сказал он.

Ещё 12 млрд долларов в общую копилку должна принести реализация потенциала страны в водных ресурсах. По словам премьера, Украина использует свои мощности в гидроэнергетике только наполовину, в рыбном хозяйстве – на четверть, а орошение земель развито менее чем на 20%.

Ещё 407 млрд долл. – нереализованный потенциал Украины в международной торговле и транзите.

"За счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на восток, в страны Африки, в страны Латинской Америки и пойти ещё дальше. Сегодня тактическое задание для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на следующий год – обеспечить 1 млрд долл. новых экспортных контрактов для украинских производителей", - сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, у нашей страны не использован инвестиционный потенциал (63 млрд долл.), потенциал в использовании лесных ресурсов (40 млрд долл) и технологический потенциал.

Хронология событий

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

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Автор: Дмитрий Шварц