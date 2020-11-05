По итогам года Минэкономики оставляет неизменным прогноз по сокращению ВВП на уровне 4,8%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам девяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,5% после падения на 5,8% по итогам января-августа.

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Об этом сообщается в обзоре экономической активности за январь-сентябрь 2020 года, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В сентябре 2020 года продолжалась адаптация к новым реалиям сегодняшнего дня и условиям функционирования с учетом изменчивости ситуации с уровнем заболеваемости в мире (вспышки заболеваемости в ряде стран мира) и внутри страны (эпидемическое зонирование и изменение региональных карантинных зон)", - сказано в обзоре.

Растущие сферы экономики

В Минэкономики отметили, что отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров длительного пользования), строительство (активное продолжение программы "Большая стройка"), сфера торговли (восстановление спроса со стороны отдельных видов внешнеэкономической деятельности на услуги отрасли), так же как и активное развитие розничного сегмента рынка (в условиях реализации отложенного потребительского спроса, его переориентации на внутренний рынок и рост заработной платы) продемонстрировали улучшение своей динамики.

Стагнирующие сферы экономики

В то же время, снижение спроса на природный газ в странах ЕС (на фоне высокого уровня запасов) и на грузовые железнодорожные перевозки, а также действие ограничений в условиях эпидемических зонирований внутри страны и, соответственно, усиление карантина в мире продолжают давить на транспортную отрасль, которая достаточно сильно пострадала в апреле.

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Кроме того, в сельском хозяйстве произошло углубление темпов падения из-за низкой урожайности поздних с/х культур (в частности, кукурузы, подсолнечника, сои и свеклы сахарной) на фоне неблагоприятных погодных условий в период вегетации и низких темпов проведения уборочной кампании, которые сказались на сокращении собранных площадей.

"Как результат, по итогам 9 месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг замедлилось и составило 6,2% (6,5% за 8 месяцев года), соответственно, уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,5% (на уровне 3,6% в ІІІ квартале 2020 года к III кварталу 2019 года, что выше, чем ожидалось ранее - падение на уровне 6,5%)", - сказано в обзоре.

Прогноз падения экономики Украины

По итогам года Минэкономики оставляет неизменным прогноз по сокращению ВВП на уровне 4,8%, в том числе сокращение ВВП в IV квартале на уровне 3,0%, при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в мире, так и внутри страны значительно не ухудшится и соответственно не произойдет усиление превентивных мер (не будет восстановлен длительный жесткий карантин на значительной территории страны/стран).

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, в том числе во втором квартале года – в 11%.

Падение ВВП Украины по итогам 8 месяцев года замедлилось до 5,8%.

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Автор: Дмитрий Шварц