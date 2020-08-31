Достижение таких результатов стало возможным благодаря слаженной работы Министерства финансов и Госфинмониторинга при политической поддержке правительства, парламента и Офиса президента Украины.

Украина улучшила международные позиции в сфере противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Читайте такжеВ Украине разоблачили группировку, "отмывшую" через криптовалюту $42 миллиона

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 28 августа 2020 года обнародовал одобренный 2-й отчет о прогрессе Украины в рамках 5-го раунда оценок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, комитет MONEYVAL проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в результате выездной оценки, которая состоялась в 2017 году.

Направления прогресса Украины

Как говорится в пресс-релизе Минфина, ссылаясь на данные комитета MONEYVAL, прогресс Украины отмечается в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.

В пресс-службе подчеркивают, что достижение таких результатов стало возможным благодаря слаженной работе Министерства финансов и Госфинмониторинга при политической поддержке правительства, парламента и Офиса президента Украины.

В частности, благодаря конструктивному диалогу Верховная Рада Украины в декабре 2019 года приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который подписал президент Украины.

Как подчеркивается в сообщении, Министерство финансов и Госфинмониторинг, будучи координатором системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине, и в дальнейшем будут принимать меры, направленные на полное соответствие национальной системы финансового мониторинга международным стандартам.

Что этому предшествовало

5 августа Кабинет министров утвердил порядок формирования списка государств, которые не выполняют или в должной мере не выполняют рекомендации международных организаций, задействованных в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Максим Удочкин