Отключение от SWIFT России было самой тяжелой санкцией, за которую Украине пришлось бороться, отметил глава украинского МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что от системы международных платежей SWIFT будут отключены и другие российские банки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Глава МИД отметил, что наконец после 8 лет требований удалось принять решение об отключении российских банков от SWIFT.

"Достигнуто соглашение, что семь банков России, которые являются крупными и значимыми для финансовой стабильности России, будут отключены от этой сети. Это произойдет буквально в ближайшие дни", - сказал Кулеба.

"Без преувеличения, мы зубами выгрызали каждый из этих банков. Скажу вам честно, SWIFT был самой тяжелой санкцией, за которую нам пришлось бороться, но мы преодолели психологический барьер партнеров, разрушили эту стену нежелания, и первый шаг сделан, - семь банков России отключат от SWIFT", - подчеркнул Кулеба.

"Но я хочу заверить вас, что это не последние банки, которые будут отключены. Мы продолжим эту работу. Все банки Российской Федерации должны быть отключены от системы SWIFT. Иначе, те транзакции, и те деньги, которые будут проводиться через все еще подключенные банки, они будут окраплены кровью украинских невинных граждан, женщин, детей, погибших под ударами российской агрессии. И каждый в Европейском Союзе, за океаном, кто будет сопротивляться этому и настаивать, что некий банк еще надо оставить подключенным, должен осознавать, что он будет осуществлять через те банки торговлю на украинской крови", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз отключает от международной межбанковской системы платежей SWIFT семь российских банков. Соответствующее решение вступит в силу 12 марта.

От SWIFT отключают банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ".

Банки "Сбербанк" и "Газпромбанк" не попали под ограничение отключения от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

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