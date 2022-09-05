До этого банки могли продавать населению половину приобретенной у клиентов безналичной валюты дополнительно к купленной наличной.

Национальный банк разрешил банкам продавать клиентам весь объем приобретенной у граждан безналичной валюты.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк способствует увеличению предложения в наличном сегменте валютного рынка – в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него", - говорится в сообщении.

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По оценкам Нацбанка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины.

Также регулятор уточнил порядок покупки валюты бизнесом для расчетов в иностранной валюте.

"Национальный банк определил, что для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а далее, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 2 сентября объем средств на валютных счетах клиентов – юридических лиц в банковской системе составляет 8,7 млрд долл. Несмотря на это, соответствующая норма уменьшит спрос на иностранную валюту и позволит сохранить международные резервы Украины, которые являются важными для обеспечения оборонных нужд, стабильной работы экономики и финансовой системы страны.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продажи приобретенной с этой же даты наличной валюты.

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