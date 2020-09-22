Общая сумма выданных банком кредитов составила 600 миллионов гривень.

Государственный "Ощадбанк" втрое увеличил количество выданных кредитов микро-, малому и среднему бизнесу в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Как сообщила пресс-служба банка, общая сумма по профинансированным проектам составляет 600 миллионов гривень, а наиболее активно программой воспользовались бизнес-клиенты из Запорожской, Винницкой, Львовской, Донецкой, Одесской, Черновицкой и Киевской областей.

"Доступные кредиты 5-7-9%" – одна из самых успешных правительственных программ, которая действует только полгода, но уже приобрела большую популярность среди представителей украинского бизнеса. "Ощад" сразу ее поддержал и уже выдал 600 миллионов гривень. Большинство этих средств направлено на инвестиционные нужды и развитие предпринимательской деятельности в Украине", - цитирует пресс-служба главу правления банка Андрея Пышного.

По его словам, это положительная тенденция для экономики, поскольку предоставленные средства сейчас сработают в бизнес-проектах, а в ближайшие годы вернутся в виде НДС и других постоянных поступлений от бизнеса в государственный и местные бюджеты.

Также отмечается, что значительную долю кредитов получили аграрии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Что этому предшествовало

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

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Автор: Екатерина Жирий