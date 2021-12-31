В АМКУ отметили, что банк не отрицал факта совершения нарушения и сотрудничал с Комитетом во время рассмотрения дела.

Сегодня, 31 декабря, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал "Ощадбанк" за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о злоупотреблении банком его монопольным положением во время участия в проекте "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

"Комитет выяснил, что АО "Ощадбанк" был единоличным банком-участником проекта и в его пределах самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с июня 2016 года по декабрь 2021 года банк выдвигал условием получения "Карты киевлянина" обязательное подключение платной услуги СМС-информирования. Также в этот же период во время регистрации карт в системе дистанционного банковского обслуживания (Web/Mobile-банкинг) происходила автоматическая активация платной услуги СМС-информирования. При этом банком не предлагались лучшие, конкурентные условия обслуживания "Карты киевлянина".

Как отметили в АМКУ, поскольку "Ощадбанк" был единственным банком-участником проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина", владельцы соответствующих карт вынуждены были соглашаться на его условия и несли финансовые расходы.

"Проанализировав материалы дела, Комитет признал нарушением: подключение платной услуги СМС-информирования, как обязательного условия для получения "Карты киевлянина"; требование подключения платной услуги СМС-информирования для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта "Карта киевлянина", - говорится в сообщении.

За эти два нарушения на "Ощадбанк" наложен штраф общей суммой 503 тыс. 552 грн. Определяя сумму штрафа, Комитет учел, что банк уже прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с Комитетом во время рассмотрения дела.

В свою очередь, "Ощадбанк" выразил несогласие с решением АМКУ оштрафовать финучреждение. Как отметили в пресс-службе банка, его позиция базируется на том факте, что эта программа основана КГГА в 2015 году, и "Ощадбанк" присоединился к проекту как дополнительный участник.

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"Банк занимает монопольное положение на рынке услуг по ведению этих счетов в связи с обстоятельствами, которые не зависят от банка: сначала активное участие в реализации этого проекта принимал только банк "Хрещатик", который впоследствии был ликвидирован. "Ощадбанк", с целью недопущения социального напряжения, был вынужден перевыпустить карты для клиентов банка "Хрещатик". Другие банки также имели и имеют возможность присоединиться к проекту. Кроме того, для "Ощадбанка" этот проект является больше социальным, чем коммерческим. Оспаривать или нет решение АМКУ, "Ощадбанк" примет после его получения и детального изучения", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как сообщал УНИАН, уже до 2025 года "Ощадбанк" могут приватизировать. Государственный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали Мандатное письмо относительно условий предоставления субординированного кредита с возможностью конвертации в акции банка на сумму до 100 млн евро.

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