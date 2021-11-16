Кто может сделать карту киевлянина и как ее оформить - читайте на УНИАН.

Муниципальная карточка "Карта киевлянина" - это пластиковый носитель, который одновременно является и платежной системой, и хранителем информации. Введена она была давно, но оформили ее далеко не все.

УНИАН расскажет, как и где это можно сделать.

Кто может сделать карту киевлянина - важные нюансы

Согласно решению Киевского городского совета от 28 мая 2015 №573/1437 "О внесении изменений и дополнений в решение совета "О введении в Киеве многофункциональной электронной пластиковой карты" карточка киевлянина" от 17.04.2013 №104 / 9161, оформить такую карту могут люди, зарегистрированные в столице и вынужденные переселенцы из зоны АТО.

Кроме того, вы можете получить карту киевлянина, если попадаете под одну из нижеперечисленных категорий граждан:

имеете право на льготы, доплаты и компенсации, согласно законодательству Украины;

зарегистрированы в Киеве, но в данный момент находитесь в зоне проведения антитеррористических операций;

официально работаете в Киеве;

у вас есть киевская прописка;

получаете полное среднее, профессиональное или высшее образование в любом из киевских ВУЗов;

являетесь родителями или опекунами детей, которые обучаются в Киеве.

Для людей, которые имеют право на льготы, доплаты, пособия или компенсации, согласно действующему законодательству Украины, Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации, выпуск карты бесплатный.

Где получают карту киевлянина и сколько она стоит

Чтобы приобрести пластиковую карту, вам необходимо обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка. При себе нужно иметь:

паспорт или документ, который его заменяет;

ИНН;

документ, подтверждающий ваш статус льготного гражданина;

справка о трудоустройстве в Киеве;

цветное фото 3х4.

В случае, если у вас нет идентификационного кода, или вы его не используете, карту киевлянина можно получить на основании паспортных данных.

Если вы не попадаете под категорию граждан, для которых выпуск карты будет бесплатным, стоимость оформления пластика зависит от тарифов Ощадбанка. В случае потери карты киевлянина, вы должны будете оплатить комиссию за изготовление нового экземпляра в соответствии с тарифами банка-эмитента карты.

Карточка киевлянина для пенсионеров и льготников

Граждане, которые имеют право на доплаты, пособия или льготы от государства, оформляют карту несколько иначе, чем все остальные. Вам необходимо прийти в отделение Ощадбанка, заполнить анкету-заявление и заключить договор.

С собой необходимо иметь:

паспорт и ИНН;

льготное удостоверение;

справку о постановке на учет человека, который перемещается из зоны АТО, если он не зарегистрирован в Киеве.

После того, как вы получите карту, обратитесь в районное управление труда и социальной защиты населения по месту, где вы зарегистрированы. Там определят вашу льготную категорию и активируют карту. Отправляясь в такую огранизацию, возьмите с собой документы, перечисленные выше.

Кто имеет право на льготы - перечень лиц

Согласно законодательству Украины, под льготную категорию граждан попадают:

ветераны войны;

ликвидаторы и пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской ЧАЭС;

дети войны;

ветераны труда;

пенсионеры, лица с инвалидностью;

реабилитированные лица - пенсионеры;

жертвы нацистских преследований;

ветераны военной службы и органов внутренних дел;

многодетные родители;

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста, и получающие компенсационную выплату;

участники АТО.

Какие льготы по карте киевлянина - преимущества и выгоды

Имея карту киевлянина, вы получаете огромное количество преимуществ в разных сферах городской жизни, например:

Административные услуги

Наличие карточки киевлянина дает возможность верификации по Bank ID доступа к административным услугам. Через личный кабинет вы сможете записать ребенка в детский сад, оплатить коммуналку и даже проголосовать за ту или иную петицию.

Проезд в транспорте

Для льготников гарантирован бесплатный проезд как в подземном, так и в муниципальном транспорте. Карта киевлянина действует, как обычный проездной билет с удобной системой накопления поездок - чем больше их количество, тем ниже стоимость.

Торговая сеть

Благодаря карте киевлянина вы можете, как льготник, приобрести "социальный хлеб" по скидке. Она варьируется от 20 до 70% в зависимости от вашей льготной категории. Многие торговые сети, такие как: ООО "Новус Украина" или ЧАО "Фуршет" также предоставляют скидки на свои товары.

Культурные мероприятия

В театрах и музеях действует система скидок - от 5 до 50% от стоимости билетом. Также проводятся дни, когда посещение тех или иных мероприятий бесплатно для держателей карты. По скидке можно посетить и зоопарк - вы сэкономите 50% от стоимости билета.

Аптеки

Владельцы карты киевлянина могут рассчитывать на покупку отечественных лекарственных средств по специальным ценам (больше 210 наименований препаратов).

Помните о том, что карта перестает действовать, если вы ее потеряли или сломали. То же самое происходит, если изменились личные данные держателя карты или его льготный статус. В случае окончания срока действия пластика или смерти его владельца, карта деактивируется. Кроме вышеперечисленных случаев, аннулировать карту киевлянина можно по собственному желанию, обратившись в Ощадбанк.

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Автор: Кристина Кащавцева