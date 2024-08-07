Ранее сообщалось, что глобальные фондовые рынки потеряли около 6,4 трлн долларов.

Азиатские фондовые рынки выросли в среду: одной из причин этого стало то, что Банк Японии решил не повышать ставки на фоне рыночной волатильности. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, индекс Nikkei вырос на 1,2% после 10-процентного "ралли" во вторник: это свидетельствует о том, что инвесторы нашли свою опору после недавнего обвала. Напомним, в понедельник индекс упал на 13%, что назвали самым большим обвалом с 1987 года.

Накануне экономические настроения в Азии были очень шаткие, но ситуация стабилизировалась, когда заместитель председателя центрального банка Японии Шиничи Учида сказал в своей речи перед бизнес-лидерами, что центробанк не будет повышать процентные ставки.

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При этом доллар вырос на 1,8%, до 146,84 относительно иены, хотя американская валюта все еще остается значительно более слабой, если сравнивать с июльским пиком в 161,96.

Эксперты внимательно следят за японской валютой, поскольку быстрый рост последней считают одной из причин нестабильности на мировых рынках.

Отметим, что восстановление происходит и на западных фондовых рынках. Так, европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8% в начале торгов, а фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,9%.

Обвал фондовых рынков - главные новости

Десятки крупных мировых компаний потеряли сотни миллиардов долларов в результате падения мировых фондовых рынков, которое произошло 5 августа. Среди главных причин этого специалисты называли рост опасений относительно вероятной рецессии в США.

Эксперт предупредил, что обвал фондовых рынков скажется на всей мировой экономике, частью которой является и наша страна. Впрочем, Украина получит не столь сильный негативный эффект, как некоторые другие игроки.

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