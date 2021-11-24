На фоне новостей о возможном вторжение РФ в Украину нерезиденты и инвесторы активно выходят из украинских активов.

В ближайшее время курс гривни останется под давлением, но темпы падения снизятся.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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"Вероятно, на рынке повысится волатильность, курс продолжит целиться на 27 гривен за доллар. Пока же возможны колебания в широком диапазоне - 26,75-27 гривен за доллар", - сказано в комментарии, переданном УНИАН.

Отмечается, что курс гривни в среду, 24 ноября, остается под давлением вблизи отметки 26,9 гривен за доллар.

По словам Шевчишина, на фоне новостей о возможном вторжении РФ в Украину нерезиденты и инвесторы активно выходят из украинских активов. Так, за последние два дня портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 715 млн грн, а с 15 ноября - на 3,8 млрд грн. Упали цены на украинские еврооблигации. К активной покупке валюты подключился спекулятивный капитал и население. НБУ пытается сглаживать колебания, однако сбить курс и вернуть на сильные позиции регулятор вряд ли намерен.

Эксперт отметил, что реакция на кредит МВФ на валютном рынке была сдержанной, и сегодня высокий спрос сохраняется, и напомнил, что Фонд выделил 699 млн долларов финансовой помощи, и средства должны были еще вчера поступить в Украину. До июня Киев рассчитывает получить еще несколько траншей.

"Среди факторов, которые движут рынок, - приближение выходных в США 25-26 ноября, в результате чего нерезиденты, а также экспортеры и импортеры спешат закрыть свои крупные операции. Сейчас это покупка и вывод валюты. Впрочем, из-за выходных уже в ближайшие дни на рынке может наступить небольшая передышка. Хотя большие выплаты по купонам ОВГЗ, которые получат держатели завтра, повысят гривневую ликвидность на рынке и могут толкнуть американский доллар вверх", - прогнозирует аналитик.

Курс на 24 ноября:

Национальный банк Украины на среду, 24 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,86 грн/долл., то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий