С начала года объем наличности вне банков вырос на 26,4%.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за октябрь вырос по сравнению с сентябрем на 2,2% - до 485,9 млрд грн.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем наличности вне банков вырос на 26,4%.

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Также сообщается, что объем денежной массы вырос на 2% за октябрь и на 22,2% с начала года – до 1,757 трлн грн.

Объем денежной базы вырос на 2,4% за октябрь и на 21,8% с начала года - до 581,7 млрд грн.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385 млрд грн.

Объем денежной массы за этот период вырос на 12,3% – до 1,435 трлн грн, денежной базы - на 9,6%, до 477 млрд грн.

Ситуация с депозитами

Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь вырос на 1,6% – до 651 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,5%, до 17,7 млрд долл.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь увеличился по сравнению с августом на 3,4% – до 745,6 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 3,8%, до 17,6 млрд долл.

Объем депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% в гривне, на 28,5% в валюте.

По состоянию на 22 октября 2020 года в Украине гривнях общий приток средств населения составил 27%.

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Автор: Екатерина Жирий