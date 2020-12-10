Остатки по гривневым кредитам выросли на 1%, по валютным – сократились на 0,5%.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за ноябрь увеличился по сравнению с октябрем на 0,6% – до 767 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 0,5%, до 17,76 млрд долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов увеличился на 19,7%, валютных – на 23,3%.

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В то же время остатки по гривневым кредитам выросли на 1% за ноябрь и сократились на 1,7% с начала года - до 602,8 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам сократились на 0,5% за ноябрь и выросли на 0,9% с начала года - до 12,69 млрд долл.

Хронология событий

Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь вырос на 1,6% – до 651 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,5%, до 17,7 млрд долл.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь увеличился по сравнению с августом на 3,4% – до 745,6 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 3,8%, до 17,6 млрд долл.

По состоянию на 22 октября 2020 года в Украине наблюдалась положительная динамика притока депозитов.

Объем депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% в гривне, на 28,5% в валюте.

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Автор: Екатерина Жирий