О тенденциях на рынке металлопроката в начале летнего сезона рассказал коммерческий директор Национальной сети металлоцентров "Вартис" Сергей Коваленко.

Строительный рынок Украины постепенно восстанавливается, и вместе с ним рынок металлопроката набирает обороты. Потребление металлопроката в мае выросло на уровне 10-15% по сравнению с началом 2023 года.

"Летний сезон начался оживленно, что обусловлено активизацией строительного рынка в Украине, практически во всех регионах, где не ведутся активные боевые действия. Мы надеемся на дальнейшее увеличение спроса на металлопрокат в период с июня по август, однако это будет зависеть от дальнейшего развития боевых действий и возможных ракетных обстрелов, которые были в мае", - комментирует ситуацию Сергей Коваленко.

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По словам Сергея Коваленко, незначительное восстановление происходит и в Харьковском регионе, однако не так оживленно, как в Сумской, Черниговской или Киевской областях, поскольку Харьков все еще страдает от обстрелов.

Что касается ценовой политики, мы наблюдаем снижение цен на рынке. Например, стоимость арматуры снизилась на 11%, катанка - на 8%, горячекатаный прокат - на 3% по сравнению с началом года:

"Цена на украинском рынке - это паритет котировок, поэтому если происходят изменения на внешних рынках, а для нас одним из показательных рынков, к которому привязано формирование цен в Украине, является турецкий рынок, соответственно, и в Украине происходит снижение. Поэтому, сравнивая цены в начале года с концом мая и началом июня, мы видим снижение, связанное с конъюнктурой мирового рынка металлопроката. Падение цен началось еще в марте в Китае, это повлияло на рынок Турции, а это в свою очередь - на формирование цен в Украине. Стагнация экономики в "поднебесной" оказывает влияние на значительную часть мировых рынков, включая рынок металлопроката. Но со второй половины июня мы наблюдаем положительный ценовой тренд в Китае, что по нашим прогнозам приведет к росту цен уже в конце месяца и в первой половине июля", - объясняет Сергей Коваленко.

Наблюдаем увеличение спроса на металлопрокат в Западных регионах, это связано с перемещением людей и релокацией бизнесов во Львов, Ивано-Франковск, Тернополь и Ужгород. Именно поэтому "Вартис" продолжает работать и расширять сеть металлоцентров.

"В этом году наше внимание сосредоточено на двух перспективных направлениях развития. Первое из них - открытие новых оптово-розничных металлоцентров. Эта инициатива направлена на увеличение присутствия компании на рынке. Вторым направлением является развитие метизного производства, которое активно развивается в городах Каменское и Вышневое. Завод "Метиз", входящий в группу компаний "Вартис", постепенно увеличивает объемы производства своей продукции. Следует отметить, что завод производит 80% продукции на экспорт, 20% -на внутренний рынок".

По мнению Сергея Коваленко, металлургическая отрасль в целом в Украине переживает сложные времена, в том числе из-за закрытия морских портов.

"Почти весь экспорт осуществлялся через морские порты. В настоящее время они закрыты, и поставки стали невозможными. Доставка товаров железнодорожным транспортом, с одной стороны, является намного дороже и занимает больше времени, а с другой - снижает конкурентоспособность наших производителей на мировых рынках по сравнению с морской доставкой. Сегодня крайне важно разблокировать порты для отгрузки продукции металлургических заводов-производителей".

Несмотря на все вызовы, Сергей Коваленко рассказал, что в настоящее время все ожидают роста спроса на металлопрокат для восстановления страны в целом, особенно тех регионов, которые больше всего пострадали от войны.

"Одним из важных направлений является восстановление инфраструктурных объектов, таких как мосты, дороги, пешеходные переходы. Это создает значительный спрос в целом на металлопрокат. Поэтому мы верим, что в ближайшее время мы начнем работать над восстановлением нашей страны".