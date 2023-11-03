По версии прокуратуры, основатель криптобиржи FTX украл восемь миллиардов долларов его клиентов.

Присяжные Федерального суда Манхэттена признали основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в масштабном мошенничестве, которое привело к краху его биржи.

Как сообщает Reuters, по версии прокуратуры, Бэнкман-Фрид украл восемь миллиардов долларов клиентов его криптобиржи. Его признали виновным по всем семи пунктам обвинения.

Отмечается, что окружной судья США Льюис Каплан назначил приговор Бэнкману-Фриду на 28 марта 2024 года. Ему может грозить десять лет тюрьмы.

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Защитник обвиняемого Марк Коэн сказал в своем заявлении, что он "разочарован", но уважает решение присяжных. По его словам, его клиент настаивает на своей невиновности и будет продолжать борьбу с выдвинутыми против него обвинениями.

В марте следующего года Бэнкман-Фрид предстанет перед судом по второй группе обвинений, выдвинутых прокуратурой в начале этого года, включая предполагаемый подкуп иностранных государств и банковское мошенничество.

Банкротство криптовалютной биржи FTX - что известно

Сэм Бэнкман-Фрид - американский бывший миллиардер и основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. На пике своего процветания в 2021 году FTX была одной из крупнейших криптобирж мира. Однако в ноябре 2022 года она обанкротилась, и состояние Бэнкмана-Фрида исчезло в течение нескольких дней. В декабре того же года бизнесмен был арестован на Багамских островах; власти США предъявили ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег. По закону ему грозит максимальное наказание в виде 110 лет тюремного заключения.

В конце прошлого года, через несколько часов после того, как FTX объявила о банкротстве, из криптобиржи были похищены токены на сумму около 372 млн долларов. Тогда же власти Багамских островов арестовали активы этой криптобиржи более чем на 3,5 миллиарда долларов из-за рисков исчезновения средств.

В октябре 2023 года сообщалось, что Бэнкман-Фрид рассматривал возможность заплатить бывшему президенту США Дональду Трампу, чтобы тот не баллотировался на переизбрание в 2020 году. Цена за неучастие в выборах для Трампа могла составлять 5 миллиардов долларов.

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