Новый курс биткоина достиг самого высокого показателя с мая прошлого года.

Курс биткоина поднялся выше $35 000, что является самым высоким показателем за почти полтора года. Как сообщает агентство Reuters, 23 октября, в понедельник, биткоин подскочил на 10%, что распространилось на более широкий криптовалютный рынок и связанные с ним акции.

Отмечается, что последний раз стоимость биткоина превышала $35 000 7 мая 2022 года. При этом другие криптовалюты, в частности, вторая по величине криптовалюта Ethereum, также выросла до своего максимума с августа. Стоимость "эфира" превысила 1 800 долларов.

Как объясняет Bloomberg, причина нынешнего роста заключается в возможном утверждении в ближайшие недели в США открытия спотовых криптовалютных ETF – инвестиционного инструмента, который привязан к цене биткоина. Сторонники цифровых активов утверждают, что ETF расширит внедрение криптовалюты.

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Второй причиной является решение федерального апелляционного суда США в пользу американской компании по управлению цифровыми валютными активами Grayscale Investments по преобразованию трастового биткоин-фонда Grayscale в спотовый ETF несмотря на возражения комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Комиссия по ценным бумагам до сих пор не разрешала ETF, которые инвестируют непосредственно в биткоин, ссылаясь на такие риски, как мошенничество и манипуляции на базовом рынке. Решение суда и шквал заявок от инвестиционных тяжеловесов на открытие спотовых ETF вызвали предположение, что агентство смягчит свою позицию.

Цена биткоина – последние новости

С приходом 2022 года произошел крах всех основных диджитал-активов. Впрочем, эксперты криптоиндустрии называют 2023 год "годом восстановления" для биткоина. В частности, если 1 января биткоин стоил $16,5 тыс., то по состоянию на сегодня он уже поднялся выше $35 000.

14 апреля этого года цена биткоина впервые с начала лета 2022 года достигла отметки в более $30 тыс. за март BTC прибавил почти треть от своей стоимости, а с начала 2023 года – более чем на 80%.

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