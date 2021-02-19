Экономисты прогнозируют, что рост китайской экономики замедлится, и если Пекин и получит экономическое первенство, то не на долго.

Экономика Китая, скорее всего, даже в 2050 году будет второй крупнейшей в мире. А первенство останется в руках США.

Новый прогноз британской компании Capital Economics противоречит распространенным представлениям о том, что Китай вот-вот станет крупнейшей экономикой мира и на долго оставит себе этот титул, - пишет Newsweek.

Читайте такжеFinancial Times: Страны с самым высоким ВВП в мире не так уж богаты, как кажетсяВместо этого экономисты компании прогнозируют, что экономическое влияние Пекина не будет расти стабильно по отношению к США. Причиной станет сокращение рабочей силы более чем на 0,5% в год до 2030-го. Между тем, рабочая сила США будет расширяться в течение следующих 30 лет благодаря иммиграции, а также более высокой рождаемости, чем в Китае.

"Наиболее вероятный сценарий - это замедление роста производительности и сокращение рабочей силы, которые не позволят Китаю опередить США", - говорится в анализе компании.

В Capital Economics считают, что темп экономической конвергенции между странами зависит от того, что произойдет с производительностью, а также от инфляции и обменного курса. Экономисты считают, что Китай не сможет отобрать у США экономическое первенство до середины 2030-х, "а возможно, и вообще никогда".

"Если это даже произойдет, Китаю будет трудно удержаться на первом месте", - говорится в прогнозе компании. Хотя эффективность китайских работников может начать расти быстрее, чем в США, после 2030 года. А разрыв между доходами стран станет очень узким, однако все равно сохранится.

Читайте такжеКоронавирус не помеха: экономика Китая вернулась к ростуГлавный экономист Capital Economics по вопросам Азии Марк Уильямсон сказал, что главная причина замедления роста экономики Китая - это отказ лидера страны Си Цзиньпина от усилий, нацеленных на построения открытой экономики.

"Государственный контроль над экономикой - это один из аспектов убеждений Си Цзиньпина, который верит, что компартия должна доминировать во всех аспектах китайского общества", - пояснил он.

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Перевод: Лесь Дымань