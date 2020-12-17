30 декабря 2020 года системы электронных платежей Нацбанка будут работать до полуночи.

Праздники неумолимо приближаются и для успешного завершения отчетного года, учтите регламент работы системы электронных платежей Национального банка и банков в праздничные дни.

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Об этом Нацбанк сообщил в Facebook.

30 декабря 2020 года СЭП будет работать до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы Национального банка будут работать в обычном режиме.

31 декабря 2020 года до 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины будет работать с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП закончится в 13:00.

01 января 2021 года банковский день в СЭП начнется в 9:00 с датой банковского дня 04 января 2021 года.

01-03 января 2021 года участники СЭП самостоятельно решают о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период будут осуществляться с датой банковского дня 04 января 2021 года. Депозитарий Национального банка не будет работать, а банки не будут осуществлять операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты.

04-06 января 2021 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 08 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

16 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с датой банковского дня 16 января 2021 года.

17 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с датой банковского дня 18 января 2021 года.

С 31 декабря 2020 года по 04 января 2021 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

01-03 и 07-10 января 2021 года банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Что этому предшествовало

Накануне стало известно, по какому графику на новогодние праздники в Украине будет работать почта.

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Автор: УНИАН