Новое руководство АМКУ "тормозит" взыскание штрафа в 6,5 миллиарда гривень по делу о табачной монополии

Для взыскания штрафа юристы АМКУ должны передать постановление суда в исполнительную службу, но это не происходит по неизвестным причинам.

Исполняющая обязанности главы АМКУ Ольга Пищанская и юротдел комитета, возглавляемый Геннадием Яворовским, игнорируют решение суда по делу табачной монополии компании «Тэдис» и производителей сигарет, на которых АМКУ наложил штраф в 6,5 миллиардов гривен, в том числе 3,4 миллиарда – непосредственно на сам «Тэдис».

Об этом пишет в своей колонке для Антикора журналист Юрий Бутусов, при этом отметив, что Пищанская – родная сестра подруги семьи Зеленских из Кривого Рога.

"23 июня начался суд по «Тэдису», а через две недели главу АМКУ Ю.Терентьева уже уволили благодаря личному вмешательству президента Владимира Зеленского. Зеленский расчистил дорогу для Пищанской. Получилось, что вмешательство Зеленского и смена руководства АМКУ точно совпало с решениями по «Тэдису». Вызывает удивление, что будучи руководителем АМКУ Пищанская не проконтролировала, чтобы юристы забрали из суда решение по «Тэдису». Ведь чтобы штраф был взыскан, необходимо юридическое сопровождение", - пишет Бутусов.

Напомним, в пятницу суд удовлетворил ходатайство бывшего главы АМКУ Терентьева и вынес постановления арестовать счета "Тедиса" по делу о монополии на табачном рынке для взыскания штрафа.

Согласно действующему законодательству, для начала процедуры взыскания штрафа по решению суда сотрудники юридического департамента АМКУ, которым руководит Геннадий Яворовский, обязаны забрать решение об аресте счетов и передать его в исполнительную службу, после чего штраф будет взыскан. Но, как известно, этого до сих пор не произошло.

В распоряжении УНИАН оказалась справка о взыскании штрафа.

"Выдать наручно представителю Антимонопольного комитета Украины несколько экземпляров Постановления Хозяйственного суда г. Киева об обеспечении иска в деле №910/9359/20, оформленных надлежащим образом, для предъявления к исполнению органам принудительного исполнения/частного исполнителя", - говорится в документе.

Что известно о Яворовском и Пищанской

Согласно данным в СМИ, Яворовский в начале двухтысячных работал ведущий специалистом Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета. С 2009 по 2011 - заместитель председателя Адвокатского объединения «Украинская лига адвокатов». После этого работал юристом на телеканале «Тонис», заместителем начальника юротдела ГП «Конярство Украины». С 2011 по 2015 возглавлял юридический департамент ПАО «Украинский институт проектирования объектов газовой промышленности «Укргазпроект», который до 2007 года контролировали, по информации СМИ, Григорий Суркис и Виктор Медведчук, а после 2007 году к управлению пришел российский холдинг VS Energy Александра Бабакова.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко присвоил Яворовскому почетное звание "Заслуженный юрист Украины". Отметим, Яворовский был помощником двух народных депутатов от партии "Блок Петра Порошенко" - Александра Грановского и Василия Яницкого.

По инсайдерской информации, в Антимонопольный комитет Яворовский пришел по рекомендации первого зам-председателя АМКУ - Пищанской Ольги Станиславовны, которая является дочерью бывшего преподавателя Владимира Зеленского и проживала с ним в одном дворе.

Как отмечает Юрий Бутусов, Пищанская – родная сестра подруги семьи Зеленских из Кривого Рога Светланы Пищанской. Также Светлану Пищанскую в СМИ называли управляющей недвижимостью Зеленских в Италии, при этом Офис президента официально это до сих пор не опроверг, а сама Пищанская также информацию не комментирует.

По информации журналиста, Ольга Пищанская - главный претендент на пост главы АМКУ, при этом ее заместителем планируется назначить юриста Геннадия Яворовского.

"Надеюсь, народные депутаты получат возможность задать вопросы Пищанской и она расскажет ее отношение к делу «Тэдиса», не будет ли оно закрыто или свернуто, как будет вестись работа в судах, что она будет делать для ликвидации монополии и для недопущения продления схемы после 2021-го года? Если по «Тэдису» будет дан откат назад и не будут предприняты меры для взыскания штрафа – это дело может превратиться в пример политической коррупции", - отмечает Бутусов.

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