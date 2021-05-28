По данным регулятора, большинство сегментов рынка остаются высокодоходными.

В первом квартале 2021 года почти все сегменты небанковского финансового рынка нарастили объемы операций по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сказано в обзоре небанковского финансового сектора, опубликованном Национальным банком Украины.

Читайте такжеКак украинцам спасти свои сбережения в условиях растущей инфляции

Отмечается, что большинство сегментов рынка остаются высокодоходными, продолжилась трансформация рынка небанковских финансовых услуг, преимущественно путем добровольного выхода с рынка ряда неактивных финансовых компаний.

Согласно обзору, активы страховщиков в I квартале уменьшились на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. Валовые страховые премии незначительно снизились из-за сезонного уменьшения поступлений. В то же время в годовом измерении объем премий в сегментах рискового страхования и страхования жизни вырос на 6%.

Также отмечается, что остается существенным количество страховых компаний - нарушителей требований регулятора к платежеспособности. По состоянию на 1 апреля 2021 года 44 страховщика-лицензиата не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов.

Что касается кредитных союзов, то их активы и кредитование растут очень медленно. Доля неработающих кредитов в I квартале превысила докарантинный уровень 2020 года на 2-4 п. п. Несмотря на низкую операционную эффективность, кредитные союзы получили прибыль в I квартале, в частности, вследствие сокращения отчислений в резервы кредитных убытков.

По данным НБУ, неудовлетворительные финансовые показатели деятельности кредитных союзов приводят к значительному количеству нарушителей нормативов. Так, в I квартале 9 кредитных союзов нарушали требования к достаточности капитала.

Относительно финансовых компаний и ломбардов регулятор сообщает, что их активы в I квартале существенно снизились вследствие ухода с рынка крупнейшей по объему активов компании, которая работала с юридическими лицами. Зато кредиты финкомпаний домохозяйствам растут три квартала подряд после сокращения в начале коронакризиса.

Из-за сезонного снижения деловой активности сократился объем операций финансового лизинга. В то же время доходы финансовых компаний в I квартале были рекордными за последние три года.

Объем нового кредитования ломбардами в I квартале уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, однако незначительно вырос в годовом измерении. Деятельность ломбардов остается прибыльной.

По данным Нацбанка, большинство сегментов небанковского финансового рынка по итогам 2020 года получили прибыль.

Закон о «сплите»

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите». Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля 2020 года переходят под контроль НБУ, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий