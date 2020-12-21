Цель обновленной стратегии - усилить устойчивость финансовой системы.

Национальный банк Украины обновил стратегию по уменьшению рисков в финансовом секторе в связи с тем, что НБУ получил новые полномочия по регулированию и надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

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"Национальный банк утвердил новую стратегию по уменьшению рисков в финансовом секторе в связи с тем, что благодаря закону о "сплите" НБУ получил новые полномочия по регулированию и надзору за небанковскими финансовыми учреждениями", - сказано в сообщении.

По мнению НБУ, небанковский финансовый сектор сейчас не генерирует системных рисков из-за своих небольших размеров, низкой взаимосвязанности участников между собой и с банками, а также из-за особенностей бизнес-моделей. Однако Национальный банк в дальнейшем будет мониторить развитие сектора и при необходимости применять необходимые инструменты, чтобы обезопасить финансовую систему от накопления системных рисков и их реализации. Эти инструменты часто подобны тем, которые применяются в банковском сегменте.

"Реализация Национальным банком обновленной стратегии по уменьшению рисков в финансовом секторе будет способствовать стабильности финансовой системы, а, следовательно, и устойчивому экономическому росту", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН

Национальный банк в 2018 году утвердил стратегию по организации системы управления рисками в украинских банках, обязав финучреждения проводить оценку рисков, стресс-тестирования и использовать информационную систему по управлению рисками.

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о "сплите". Согласно закону, с 1 июля этого года надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании перешли к НБУ.

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Автор: Богдан Слуцкий