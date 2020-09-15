Снижение ставки НДС предусмотрено на конкретные услуги, в частности театральные, оперные, музыкальные представления, профессиональным музыкальным коллективам и другим.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым уменьшаются ставки НДС для ряда услуг в сфере культуры, креативных индустрий и туризма.

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За принятие соответствующего законопроекта (№3851) проголосовали 273 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя проект закона, глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что этим законопроектом предлагается помочь льготами в части налогообложения сфере культуры и креативных индустрий.

"Снижение ставки НДС на конкретные услуги, в частности театральные, оперные, музыкальные представления, профессиональные музыкальные коллективы и другие. Также предлагаем установить ставку НДС на уровне 7% для операций по временному размещению, которые предоставляются отелями", - сказал он.

Кого освободят от налога на прибыль

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми, в частности, предлагается освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий в порядке, установленном законом.

Также освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц суммы полученных физическими лицами, физическими лицами - предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, культурных грантов при условии их полного и целевого использования, предусмотрев, что в случае неполного использования такого гранта, суммы которого возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях.

Кому снизят ставку по НДС

Также предполагается ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности к операциям по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий; показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках, их посещения.

Также законопроектом предусмотрено применять пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха».

Кого освободят от уплаты НДС

Кроме этого, временно, с 1 января 2023 до 1 января 2025 года, освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке услуг по демонстрации, распространению и показу демонстраторами и распространителями национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы и иностранные фильмы адаптированы в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.

Также предусматривается временно, до 1 января 2023 года, применять пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения.

Также законопроектом освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия;

Помимо этого, законопроектом продлевается до 1 января 2025 года действие нормы об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке национальных фильмов, поставки работ и услуг по производству национальных фильмов; поставки работ и услуг по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины, по дублированию, озвучиванию на государственном языке иностранных фильмов на территории Украины, по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Что этому предшествовало

Ранее Рада приняла закон о государственной поддержке для сферы культуры, креативных индустрий и туризма.

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Автор: Александр Куницкий