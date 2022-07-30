Напомним, что с помощью продажи валюты регулятор сдерживает курс доллара и евро.

Нацбанк на этой неделе купил в резервы 682 млн долларов (самая большая сумма с ноября 2021 года).

Об этом говорится в данных НБУ.

При этом, согласно опубликованным данным, регулятор продал из резервов лишь 32,92 млн долларов, что является наименьшей суммой интервенций по продаже валюты на рынок с конца 2021 года. До недавнего времени регулятор должен был продавать около миллиарда долларов каждую неделю.

Напомним, что с помощью продажи валюты регулятор сдерживает курс доллара и евро. Это необходимо, поскольку практически ежедневный доллар дорожает (до 42 грн на доллар на данный момент) из-за существенной эмиссии гривны НБУ. И до недавнего времени регулятор продавал доллары в большем объеме, чем покупал.

Согласно сообщению НБУ, с начала года НБУ продал уже 15 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 2,8 млрд долларов и 110 млн евро.

При этом НБУ ужесточил требования к небанковским обменникам по организации торговли наличными. В частности, теперь информация об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению только в формате копии приказа (распоряжения).

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