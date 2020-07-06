Совет Нацбанка отказался назначить Чурия замом главы НБУ на новый срок

Представление о назначении Чурия было внесено Смолием до его отставки

Совет Национального банка отказался назначить Олега Чурия заместителем председателя НБУ на новый срок.

Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

«Сегодня, 6 июля 2020 года, состоялось внеочередное заседание Совета Национального банка Украины, на котором было рассмотрено представление председателя Национального банка Украины Якова Смолия о назначении Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка Украины. Совет воздержался от назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка Украины», — написал он.

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Справка УНИАН. Срок полномочий Чурия заканчивается 10 июля 2020 года. Согласно закону о Нацбанке, Чурий сможет продолжать работать заместителем председателя НБУ до вступления в должность его преемника.

Олег Чурий занимает должность заместителя председателя Национального банка Украины с июня 2015 года. До этого он был директором Департамента открытых рынков Национального банка. К сфере управления Чурия относятся вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария Национального банка.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента освободить Смолия с должности главы Национального банка Украины. Выполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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