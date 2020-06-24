НБУ обнаружил недостаток капитала у девяти банков, два из них - государственные

В зоне риска находятся банки, на которые совокупно приходится 5% активов банковского сектора

Национальный банк Украины провел экспресс-тестирование 26 украинских банков, на которые приходится 91% всех активов банковской системы, по результатам которого выявил возможную потребность в капитале для девяти банков.

Как сказано в отчете НБУ о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора, эти банки составляют 30% от активов системы, из них два государственных с долей 25%.

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"Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису. В то же время было обнаружено, что девять банков могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два - государственные. Это те же учреждения, которые имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не приняли достаточных мер для решения накопившихся проблем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, учитывая гарантированную поддержку правительством государственных банков, в зоне риска при текущем кризисе находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора.

"Стресс-тесты показывают, что в зоне риска по показателям финансовой устойчивости и уровня поддержки акционерами находятся банки с 5% активов сектора", - отмечается в отчете.

Между тем, экспресс-стресс-тест банков показывает, что большинство банков сохранят финансовую устойчивость, несмотря на кризис.

Как сообщал УНИАН, по словам главы НБУ Якова Смолия, в нынешний кризис отечественная экономика вошла в лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов.

Национальный банк Украины прогнозирует, что во II квартале 2020 года произойдет углубление падения реального валового внутреннего продукта Украины в основном из-за действия карантинных ограничений в течение всего квартала.

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