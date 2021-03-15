Среди лидеров по сумме уплаченных налогов в 2020 году оказалась Группа компаний «Метинвест».

Украина по итогам 2020 году несмотря на кризис выполнила план наполнения бюджета налогами благодаря крупным налогоплательщикам, среди которых крупнейшими являются «Нафтогаз», «Укрнафта» и «Метинвест».

Как пишет 24 канал, крупнейшим налогоплательщиком в Украине является НАК «Нафтогаз Украины». В 2020 году газовый монополист уплатил в бюджет 101,9 миллиарда гривень (плюс почти 40 миллиардов в виде выплаты дивидендов).

На второй позиции по итогам 2020 года оказалась «Укрнафта», которая уплатила в госбюджет 48,2 миллиарда гривень.

Также среди лидеров по сумме уплаченных налогов оказалась Группа компаний «Метинвест», которая перечислила в госбюджет 22,1 миллиарда гривень. Самая большая выплата из общей суммы отчислений – налог на прибыль в сумме более 5,2 миллиарда гривень. Столько же было уплачено за единый социальный взнос (его выплаты выросли на 18% против позапрошлого года).

Кроме того, предприятия «Метинвеста» в 2020 году перечислили в бюджеты 4,7 миллиарда гривень подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года. Источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020 году стали плата за пользование недрами в размере 2,2 миллиарда гривень, экологический налог – 789 миллионов гривень и плата за землю – 713 миллионов гривень.

При этом криворожские предприятия «Метинвеста» – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период «Метинвест» дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 миллионов гривень, из которых Кривой Рог получил 78 миллионов гривень.

Отметим, сейчас в Украине насчитывается свыше 1600 крупных налогоплательщиков, то есть компаний, которые платят в бюджет более 1,5 миллиона евро в год.

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Автор: УНИАН