Женщина уже несколько дней не может вернуть деньги.

Жительница Киева пожаловалась на терминал ПриватБанка, который "украл" ее деньги. Банк до сих по не вернул средства.

Об этом идет речь в отзыве на сайте "Минфин", оставленном пользовательницей Алесей.

По ее словам, она пыталась пополнить карту другого банка через терминал самообслуживания ПриватБанка, но терминал выдал ошибку. В результате женщина лишилась средств, которые даже не дошли к адресату.

Она обратилась на горячую линию, где ей объяснили, что вернуть деньги можно на счет мобильного телефона или на карту ПриватБанка. У клиентки не оказалось карты данного банка и оформлять ее она не захотела, поэтому согласилась на возврат на счет мобильного телефона. Зачисление должно было произойти в течение 24 часов, но деньги не поступили.

Читайте такжеЧетверть украинцев удовлетворил бы доход до 10 тысяч гривен - опросЖенщина снова обратилась на горячую линию, где ей заявили, что нужно провести инкассацию терминала, после чего деньги вернут в течение трех дней, но это так и не произошло. В банке ей сообщили, что вывод средств на мобильный телефон отменили и теперь вернуть их могут только на карту ПриватБанка.

Как ранее сообщал УНИАН, клиентка "ПриватБанка" заявила, что терминал данного финучреждения не зачислил средства на карту, в банке поначалу вовсе отказались принимать жалобу.

Автор: Анастасия Горбачева