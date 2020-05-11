На сегодня всего одна область полностью выплатила медикам "коронавирусные" надбавки за март – Степанов
По состоянию на 8 мая надбавки в 300% оклада для медиков, которые лечили больных с коронавирусом, в полном объеме выплачены лишь в Полтавской области.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который сегодня находится в Полтаве.
Читайте такжеС сегодняшнего дня карантин в Украине ослаблен
"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по выплате надбавок за март. Они неутешительны, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям.
Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это Полтавская. В среднем они оплатили каждому медицинскому работнику, который работал с COVID-19, около 21 тысячи гривень. Это именно те 300%, которые они должны были выплатить», - отметил Степанов.
«По остальным будем разбираться, и я уверен, что мы доведем это до конца, и все медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками", - подытожил он.
Напомним, 24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире