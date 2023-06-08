Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что движение Украины в Европу и НАТО будет привлекать частных инвесторов.

В Украине должна быть независимая судебная система, отсутствие коррупции и свободные СМИ для того, чтобы западные инвесторы захотели вкладывать сюда свои деньги.

Об этом сказала посол США в Украине Бриджит Бринк во время дискуссии в "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины", отметив при этом, что украинцы мечтают быть сильной и полноценной частью Европы и НАТО, но для этого нужно достичь верховенства права.

"Чтобы достичь этой цели нужна одна фундаментальная вещь - открытое и свободное общество, которое базируется на верховенстве права. И я знаю, что это то, за что украинские лидеры и общество борются и это то, что мы поддерживаем", - заявила поссол.

Она добавила, что это движение в Европу и НАТО также будет привлекать частных инвесторов, что в свою очередь поможет восстановить экономику и успех Украины.

"Инвесторы в Украине и США, с которыми я общалась имеют определенные требования, чтобы вкладывать свои деньги. Это независимая судебная система, минимальный уровень коррупции, сильное корпоративное управление, Свободная пресса и сильное гражданское общество", - сказала она.

Бринк заверила, что США продолжат поддержку Украины в насущных потребностях. В том числе подготовиться к следующему отопительному сезону и сделать децентрализованную энергетику в Украине, которая будет более защищенной.

"Вы не одиноки. Европа, США и западный мир поддерживают вас. На пути Украины к этому будущему я очень уверена в лидерской позиции Украины, в их силе на поле боя, в украинских людях и будущем. Я уверена в нашей поддержке, потому что и для нас это также инвестиция. Я уверена в том, что Украина одержит победу", - добавила посол США.

Инвестиции во время войны

Великобритания проведет конференцию по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня, чтобы заручиться поддержкой мировых лидеров и руководителей для предложений по финансированию восстановления страны после войны.

Великобритания разрабатывает схему страхования от военных рисков, которая, как она надеется, убедит инвестиционные компании, а также технологические, энергетические и оборонные компании поддержать восстановление Украины с помощью многомиллиардной помощи.

Великобритания хочет, чтобы фирмы частного сектора подписали деловое соглашение, соглашаясь инвестировать в Украину.

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