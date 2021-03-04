Существует мнение, что финансовая инклюзия населения (то есть, приобщение его к пользованию финансовыми услугами и продуктами) способствует экономическому росту страны. Чем выше осведомленность людей, а финансовые продукты доступнее, тем лучше можно противодействовать кризисным явлениям, и тем устойчивее экономика.

Другими словами, материальное благополучие граждан зависит в определенной степени от их финансовой грамотности – понимания выгод и рисков пользования финансовыми инструментами. Начинать финобразование лучше с раннего детства. А как развить осведомленность о своих правах и обязанностях при пользовании финансовых продуктов – знает лидер сферы онлайн-кредитования – финтех-компания Moneyveo.

На украинском портале о финансах и инвестициях Minfin.com.ua компания запустила серию видеороликов, в которых эксперты развеивают мифы о работе небанковских учреждений и преодолевают сомнения граждан касательно небезопасности онлайн-кредитования.

Что беспокоит клиента финансовой компании

В первом выпуске Group CEO Moneyveo Алёна Андроникова предоставила развернутый ответ на актуальные запросы клиентов и рассказала о методах решения спорных ситуаций, связанных с задолженностью.

Так, Алена сообщила, что онлайн-кредит – это обычный финансовый инструмент, который дает возможность быстро, без лишней бюрократии получить деньги тогда, когда необходимо. Опасения большинства заемщиков, попавших в сложную ситуацию с возвратом долга, часто необоснованные. А непонимание алгоритма действий в таких случаях приводит к тому, что люди боятся пользоваться услугами финансовых компаний и иногда делают абсурдные поступки.

Например, идут к псевдоадвокатам, которые вместо того, чтобы способствовать решению вопроса, затягивают процесс, усложняя ситуацию заемщика. Такие адвокаты максимум, что делают – отправляют формальную жалобу в НБУ с просьбой помочь в деле.

Но может быть наоборот: недобросовестные клиенты не желают возвращать средства и умышленно скрываются от кредиторов, чем только усугубляют ситуацию.

Действия компании с должниками

Алёна Андроникова отмечает, что в своей деятельности, а именно в вопросах решения задолженности, компания руководствуется исключительно действующим законодательством Украины.

Moneyveo заинтересована в эффективном сотрудничестве с клиентами. Поэтому, чтобы избежать невозврата долга и непосильной кредитной нагрузки на человека, система еще в начале взаимодействия оценивает его кредитоспособность.

Тем клиентам, у которых возникли временные финансовые трудности с погашением кредита, компания предоставляет возможность продлить договор при условии оплаты только половины начисленных процентов за фактический срок пользования. А если клиента не смог продлить договор, то – предлагает реструктуризацию долга.

Алёна отметила, что даже в сложных случаях Moneyveo готова пойти навстречу клиенту: «Например, если есть справка из больницы, в индивидуальном порядке мы даже списываем часть долга. Главное, чтобы клиент также был намерен решать вопрос проблемной задолженности и был открыт к диалогу».

В своей деятельности компания придерживается customer-centric стратегии, а сотрудники отдела по работе с проблемной задолженностью всегда ищут компромисс в общении с должниками и действуют только в законодательном поле.

Посмотреть первый выпуск можно здесь.

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Автор: УНИАН