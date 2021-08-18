Экономика Украины выросла на 5,4%, а во втором квартале 2020 года сократилась на 11,2%, констатирует экономист.

Экономика Украины, то есть национальный валовой внутренний продукт вырос во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%.

Как сообщил на своей странице в Facebook экономист Дмитрий Боярчук, в сравнении с прошлогодним падением на 11,2% рост на 5,4% выглядит мизерным.

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"ВВП во втором квартале 2021 вырос на 5,4% г/г. Это мизер после прошлогоднего провала на 11,2% г/г", - прокомментировал Боярчук.

Эксперт добавил, что поддержать рост украинской экономики в текущем году сможет только дальнейшее укрепление гривни по отношению к доллару и евро.

"Единственное, что спасает картинку - это валютная инфляция. Но тот праздник ненадолго с нами. Похоже, экономического прорыва в этом году нам тоже не видать. Может в следующем повезет?" - подчеркнул Боярчук.

ВВП: что необходимо знать

ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

По данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,4% в годовом выражении.

Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП во II квартале текущего года до 7,5% с 8,7% в апрельском прогнозе.

В III квартале Нацбанк прогнозирует рост ВВП на 3,6%, а в IV квартале – на 5,8%.

При этом НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%, в дальнейшем экономика, по оценкам регулятора, будет расти на около 4% ежегодно.

Автор: Богдан Слуцкий