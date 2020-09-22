В Украине начались тектонические изменения бизнес-ландшафта.

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к глобальным изменениям бизнес-ландшафта, причем даже в случае победы на COVID-19 нет оснований полагать, что мировая экономика вернется к докризисному состоянию.

Об этом на конференции «EBA Global Outlook» заявил руководитель компании «Джонсон и Джонсон Украина» Денис Голубчиков.

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«По моим ощущениям, по ощущениям коллег с других рынков, других корпораций – у большого корпоративного бизнеса есть ощущение, что уже точно мир не будет прежним. Мы сейчас заходим в сильные тектонические изменения бизнес-ландшафта, экономического ландшафта. Поэтому точно не стоит ожидать, что сейчас количество кейсов уляжется, мы все снимем маски, и мир вернется к прежнему. Не вернется. Как минимум, зародились тренды, которые говорят о том, что сильно меняется подход, и это уже безвозвратно», - сказал он.

"У большого корпоративного бизнеса есть ощущение, что уже точно мир не будет прежним", - заявил Голубчиков

Также он отметил, что не надеется на быстрое восстановление отечественной экономики после коронакризиса.

Очередное падение

«V-подобный вариант восстановления, он может и в W превратиться. Хотя, мне кажется, локально для Украины будет «найкоподобный», будет, как лого Nike, значительный обвал и очень медленное восстановление по той причине, что экономика – это совокупность огромного количества рынков, разных секторов, они ведут себя по-разному, что в среднем даст «найкоподобный» выход из кризиса», - сказал Голубчиков.

"Мы сейчас заходим в сильные тектонические изменения бизнес-ландшафта, экономического ландшафта", - сказал Голубчиков.

По его словам, сложность состоит в том, что только сейчас Украина начинает переживать первую волну коронавируса, как это было с европейскими странами весной. При этом есть основания говорить о том, что в конце октября в стране будут фиксировать по 5000 новых случаев заболевания, а в ноябре – по 7000.

"Не стоит ожидать, что сейчас количество кейсов уляжется, мы все снимем маски, и мир вернется к прежнему. Не вернется", - сказал Голубчиков.

Прогнозы

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Автор: Дмитрий Шварц