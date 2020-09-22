Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к глобальным изменениям бизнес-ландшафта, причем даже в случае победы на COVID-19 нет оснований полагать, что мировая экономика вернется к докризисному состоянию.
Об этом на конференции «EBA Global Outlook» заявил руководитель компании «Джонсон и Джонсон Украина» Денис Голубчиков.
Читайте такжеВыжить в карантин. Как малый бизнес преодолевает коронакризис
«По моим ощущениям, по ощущениям коллег с других рынков, других корпораций – у большого корпоративного бизнеса есть ощущение, что уже точно мир не будет прежним. Мы сейчас заходим в сильные тектонические изменения бизнес-ландшафта, экономического ландшафта. Поэтому точно не стоит ожидать, что сейчас количество кейсов уляжется, мы все снимем маски, и мир вернется к прежнему. Не вернется. Как минимум, зародились тренды, которые говорят о том, что сильно меняется подход, и это уже безвозвратно», - сказал он.
"У большого корпоративного бизнеса есть ощущение, что уже точно мир не будет прежним", - заявил Голубчиков
Также он отметил, что не надеется на быстрое восстановление отечественной экономики после коронакризиса.
Очередное падение
«V-подобный вариант восстановления, он может и в W превратиться. Хотя, мне кажется, локально для Украины будет «найкоподобный», будет, как лого Nike, значительный обвал и очень медленное восстановление по той причине, что экономика – это совокупность огромного количества рынков, разных секторов, они ведут себя по-разному, что в среднем даст «найкоподобный» выход из кризиса», - сказал Голубчиков.
"Мы сейчас заходим в сильные тектонические изменения бизнес-ландшафта, экономического ландшафта", - сказал Голубчиков.
По его словам, сложность состоит в том, что только сейчас Украина начинает переживать первую волну коронавируса, как это было с европейскими странами весной. При этом есть основания говорить о том, что в конце октября в стране будут фиксировать по 5000 новых случаев заболевания, а в ноябре – по 7000.
"Не стоит ожидать, что сейчас количество кейсов уляжется, мы все снимем маски, и мир вернется к прежнему. Не вернется", - сказал Голубчиков.
Прогнозы
- 15 сентября 2020 года эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года. Согласно прогнозам международные резервы вырастут на 3,3 миллиарда долларов в 2020 году, а в 2021 достигнут 31,9 миллиарда долларов и 110% показателя адекватности резервов МВФ.
- 9 сентября 2020 года экономисты Morgan Stanley прогнозировали быстрое восстановление мировой экономики.
- 8 сентября 2020 года Fitch улучшило прогноз падения мировой экономики.
- 7 сентября 2020 года Fitch обнародовало прогноз, согласно которому В 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.
- 5 сентября 2020 года Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом.
- 30 июня 2020 года Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики в этом году.
- 20 мая 2020 года S&P Global Ratings прогнозировал падение экономики Украины в этом году на 5,5%.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram