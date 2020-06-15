На проведение осмотра ОПК: Минэкономики просит 18 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом

Такую просьбу в Минэкономики аргументируют тем, что по бюджетной программе, которая предполагает научно-методическое обеспечение проведения осмотра ОПК, были уменьшены расходы в полном объеме, – 18 млн грн, а поэтому существует потребность восстановления их в полном объеме.

В начале мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обратилось к Кабинету Министров Украины с просьбой о выделении средств на финансирование научно-методического обеспечения осмотра оборонно-промышленного комплекса, – 18 млн грн.

Об этом говорится в письме Минэкономики в КМУ, сообщает StateWatch.

Такую просьбу в Минэкономики аргументируют тем, что по бюджетной программе, которая предполагает научно-методическое обеспечение проведения осмотра ОПК, были уменьшены расходы в полном объеме, – 18 млн грн, а поэтому существует потребность восстановления их в полном объеме. Речь идет о программе “Исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития”.

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При этом, Порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом предусматривает возможность восстановления расходов по бюджетным программам, финансирование которых было сокращено в связи с созданием фонда.

В письме также говорится о том, что отсутствие финансирования указанной программы приведет к срыву ряда работ по выполнению государственных целевых программ и задач, среди которых проведение осмотра ОПК, создание информационных и телекоммуникационных систем для нужд сектора безопасности и обороны.

В Минэкономики отмечают, что состояние ОПК является одним из важнейших приоритетов государства, учитывая то, что он является одним из источников поступления в государственную казну финансовых средств от поставок высокотехнологичной продукции на мировой рынок. Кроме того, реформирование ОПК является одним из требований для предоставления Украине политики помощи от Правительства США.

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