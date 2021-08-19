В 2020 году компания уплатила в госбюджет 22,1 миллиарда гривень налогов.

Группа компаний "Метинвест" стала первым по величине налогоплательщиком в Украине среди частных компаний.

Об этом идет речь в материале "Обозревателя".

Так, по результатам 2020 года группа компаний, на предприятиях которой работают 80 тысяч сотрудников, перечислила в государственный бюджет Украины 22,1 млрд грн налогов.

В то же время, по данным Государственной фискальной службы Украины, "Метинвест" является третьим по величине налогоплательщиком в Украине, в то время как крупнейшими государственными налогоплательщиками в Украине являются "Укрнафта" и "Укргаздобыча". За 2020 год они перечислили в украинский госбюджет 45,8 млрд грн и 28,4 млрд грн налогов соответственно.

Автор: Иван Бойко