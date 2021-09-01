Это стало возможно в результате благоприятной ценовой конъюнктуры.

Крупнейшие металлургические компании мира по итогам января-июня 2021 года получили рекордные прибыли.

Как пишет "МинПром", это стало возможно в результате благоприятной ценовой конъюнктуры.

В частности, шестой в мире производитель стали – южнокорейская POSCO – объявила о самой высокой квартальной прибыли за всю свою историю (апрель-июль 2021 года), составившей более 1,9 млрд долл. Это в 10 раз больше, чем годом ранее. Компания также увеличила размер ожидаемой выручки в текущем году – до 32 млрд долл.

В свою очередь ключевой производитель Японии Nippon Steel за второй квартал 2021 года заработал 1,6 млрд долл чистой прибыли. Рост продаж, объемов производства и рентабельности позволил японскому металлургическому гиганту значительно улучшить прогноз прибыли по итогам всего финансового года, который закончится 31 марта 2022 года, – до 600 млрд иен (около 5,5 млрд долл.).

При этом холдинг ArcelorMittal, также представленный в Украине металлургическим комбинатом "АрселорМиттал Кривой Рог", по результатам первого полугодия 2021 года получил 6,29 млрд долл. чистой прибыли, что является лучшим показателем с 2008 года. Для сравнения, первое полугодие 2020 года ArcelorMittal закончил с убытком в 1,68 млрд долл.

Как отмечает издание, столь благоприятный финансовый результат меткомпаний объясняется тем, что спрос на сырьевые товары, в частности и стальную продукцию, уже с конца 2020 года опережал рыночное предложение. Закрытые в начале пандемии сталеплавильные мощности не успели вернуться оперативно в строй, поэтому легкий, но постоянный товарный голод подстегивал цены в металлургическом сегменте до исторических максимумов последнего десятилетия, а то и более длинных периодов.

Автор: Григорий Бондарь