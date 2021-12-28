SOCAR Energy Ukraine поддерживает и воплощает концепцию безбарьерности в обществе.

В Украине, в Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях находятся 8 инклюзивных центров, которыми занимается благотворительный фонд Каритас Украины. Их посещают 450 детей и молодых людей с инвалидностью. Каждому из центров нужно приобрести специальное оборудование, которое облегчает ежедневный быт молодых людей. Благотворительному фонду не хватает средств на закупку расходных материалов, обновление инструментов для мастер-классов, уроков и на полноценную работу центров. Чтобы поддержать подопечных центров в их стремлении к качественной жизни, SOCAR Energy Ukraine вместе с Каритас Украины организуют благотворительную акцию. Все средства пойдут на покупку оборудования в инклюзивные центры.

Благотворительная акция проходит до 31 января 2022 года. С каждого новогоднего пряника, который гости SOCAR могут приобрести на кассе АЗК, 10 гривен перечисляют в Каритас Украины на оборудование инклюзивных центров.

Кроме того, пользователи программы лояльности SOCAR могут присоединиться к благотворительной инициативе, перечислив свои бонусы и средства в приложении SOCAR level (раздел "Благо").

"Центры Каритас по работе с людьми с инвалидностью – уникальные места обучения для инклюзивной молодежи нужным социальным навыкам. Здесь наши социальные работники учат своих воспитанников заботиться не только о себе, но и помогать своим семьям в повседневных бытовых делах. Благодаря работе центров наши подопечные становятся более самостоятельными, уверенными в себе и открытыми к новыми знаниям и полезным навыкам", – объяснил Владислав Шелоков, директор по коммуникациям и мобилизации ресурсов Каритас Украины.

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"Развитие инклюзивного общества является – часть корпоративной социальной ответственности SOCAR Energy Ukraine. Как на территории собственных АЗК, так и в партнерстве с другими организациями, мы постоянно развиваем открытую, доступную и инклюзивную среду для разных социальных групп, – рассказала Анна Коротич, руководитель Департамента PR и коммуникаций SOCAR Energy Ukraine. – Благотворительный фонд Каритас Украины является нашим партнером по благотворительным инициативам. В этом году компания SOCAR Energy Ukraine и Каритас уже проводили совместную акцию "Маленькая радость от больших сердец", благодаря которой удалось собрать более 100 тысяч гривен для подготовки детей из малообеспеченных семей к учебному году".

SOCAR Energy Ukraine поддерживает и реализует концепцию безбарьерности в обществе. Это касается как пространства всех АЗК SOCAR, адаптированного к потребностям маломобильных групп, так и поддержки проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью.

В частности, компания SOCAR Energy Ukraine подписала декларацию "Бизнес без барьеров", чтобы вместе с представителями крупного бизнеса создавать доступное пространство для всех и изменять само восприятие таких понятий, как "инклюзивность", "инвалидность" и т.д.

В рамках этого процесса SOCAR стала партнером Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации в их социальном проекте. Ответственность Лига, направленная на социализацию детей с аутизмом, пенсионеров и ветеранов АТО/ООС с помощью киберспортивных игр.

Компания SOCAR Energy Ukraine и Благотворительный фонд "Сокар Благо" инвестировали более $6 млн в развитие социально-культурных проектов в Украине и в дальнейшем внедряют позитивные изменения.