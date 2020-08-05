Названы крупнейшие сделки по слиянию и поглощению в Украине с начала года - исследование

Эксперты полагают, что во второй половине 2020 года активность на рынке M&A будет оставаться невысокой.

Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в Украине в первом полугодии 2020 года составил $159 млн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией KPMG.

Согласно результатам исследования, показатель первого полугодия 2020 года в 4,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Это самый низкий результат с 2015 года.

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Коронавирус и уменьшение количества сделок

Общее количество сделок в первом полугодии 2020 года сократилось год к году на 43% - до 25. Эксперты компании отметили, что низкий показатель обусловлен глобальной экономической нестабильностью, вызванной пандемией коронавируса.

«Во второй половине 2020 года активность на рынке M&A будет оставаться невысокой, поскольку покупатели и продавцы сосредоточены на сохранении своего бизнеса и избегании разрушительных последствий пандемии… Однако в целом наши ожидания в среднесрочной перспективе остаются оптимистичными», — отметили в представительстве КPMG в Украине.

Крупнейшие сделки M&A в первой половине 2020 года

покупка группой компаний "Эпицентр К" у корпорации "Сварог Вест Групп" 96,7% корпоративных прав ООО "Хмельницк-Агро" за $100 млн;

приобретение группой иностранных инвесторов акций международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com за $10 млн;

покупка компанией "Бастион-групп" компании АО "Киевпассервис" у Фонда госимущества за $9,4 млн;

покупка компанией Regal Petroleum Plc ООО "Аркона Газ-Энергия" за $8,6 млн;

покупка компанией Allrise Capital Inc выставленного на торги Фондом гарантирования вкладов физлиц стадиона "Черноморец" в Одессе за $7,2 млн.

Что такое M&A

Слияние и поглощение - термин, используемый в Украине для обозначения сделок, в результате которых: существующий владелец контрольного пакета акций публичного или частного акционерного общества отчуждает на согласованных условиях принадлежащий ему контрольный пакет другому лицу или происходит скупка лицом (инициатором поглощения) у миноритарных акционеров публичного или частного акционерного общества принадлежащих им акций с целью концентрации инициатором поглощения контроля над обществом.

Также может происходить объединение активов нескольких компаний с целью создания новой компании.

Прогнозы

Ожидалось, что в первой половине 2020 года активность в сфере слияний и поглощений сохранит уровень последних тенденций на уровне 200 сделок по всему миру.

Объем слияний и поглощений (M&A) в секторе перестрахования и страхования в 2019 году увеличился на 10% до 419 сделок по всему миру, отметив 4-летний максимум.

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