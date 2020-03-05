Глобальный рынок M&A в страховании и перестраховании в 2019 году вырос до 4-летнего максимума

Ожидается, что в первой половине 2020 года активность в сфере слияний и поглощений сохранит уровень последних тенденций на уровне 200 сделок по всему миру.

Объем слияний и поглощений (M&A) в секторе перестрахования и страхования в 2019 году увеличился на 10% до 419 сделок по всему миру, отметив четырехлетний максимум.

Читайте такжеАвстрийская страховая компания UNIQA Insurance Group покупает дочерние компании французкой AXA Group в Польше, Чехии и Словакии

По данным международной юридической фирмы Clyde&Co, объем слияний и поглощений вырос с 382 в 2018 году, чему способствовало исключительно сильное первое полугодие и активизация игроков на рынке. И хотя объемы сделок снизились во второй половине года, они все еще оставались высокими по сравнению с уровнями последних лет, передает forinsurer.com.

Америка по-прежнему оставалась наиболее активным регионом (182 сделки в 2019 году), немного снизившись по сравнению с 189 в 2018 году, при этом активность была сбалансирована между первой и второй половиной года (93 и 89 сделок соответственно).

Но в Европе наблюдался самый большой рост в годовом исчислении: 155 сделок (88 в первой половине и 67 во второй) по сравнению со 122 в 2018 году, возможно, из-за активности M&A-сделок, которая ранее была приостановлена ​​во время переговоров по Brexit.

Азиатско-Тихоокеанский регион следовал аналогичной схеме годового прироста с большим количеством сделок, совершаемых в первом полугодии, в то время как на Ближнем Востоке и в Африке в течение года наблюдался рост, хотя и с низкой базы.

Clyde & Co считает, что иншуртех-сектор был движущей силой слияний и поглощений в каждом регионе в прошлом году, с заметными инвестициями, включая $250 млн. из Munich Re в Next Insurance, $90 млн. в Singapore Life и Sumitomo Life, а также покупку MS Amlin Envelop Risk.

Технологичность теперь является ключевым фактором в любой сделке. Потенциальные покупатели думают, как они могут улучшить существующие процессы, а также разработать новые. Они будут искать цели, которые могут принести технологические выгоды для компании с точки зрения большей эффективности и расширения охвата клиентов.

Учитывая то, что многие стартапы в сфере страхования теперь достигают точки зрелости, когда их бизнес-модели проверены, Clyde&Co ожидает новую волну инвестиций со стороны автостраховщиков, автопроизводителей и логистических компаний.

Заглядывая в будущее, аналитики прогнозируют, что перестраховочный бизнес продолжит изучать сделки по слияниям и поглощениям, чтобы обеспечить свой рост, учитывая, что укрепление рынка еще не достигло того уровня, когда это окажет значительное влияние на стоимость компаний.

Ожидается, что в первой половине 2020 года активность в сфере слияний и поглощений сохранит уровень последних тенденций на уровне 200 сделок по всему миру. Ряд региональных факторов повлияет на слияния и поглощения в этом году. Президентские выборы в США могут подтолкнуть некоторых игроков, заключающих сделки, к их завершению до возможной смены администрации Президента Трампа, в то время как другие будут ждать до тех пор, пока не будут подведены итоги выборов.