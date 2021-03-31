На продуктах питания сейчас экономят 44% опрашиваемых, на одежде и отдыхе - сразу 49% опрошенных.

За время на карантине украинцы были вынуждены сократить расходы на продукты питания почти вдвое.

Читайте такжеУдар коронавируса по семейному бюджету ощутили 70% украинцев - ЮНИСЕФОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на данные недавнего соцопроса R&B Group.

Эксперты отмечают, что причина такого сокращения - пандемия коронавирус.

"На продуктах питания сейчас экономят 44% опрошенных. Треть украинцев стала реже покупать дорогие вещи, а каждый четвертый долго решается, чтобы купить предмет роскоши", - говорится в сообщении.

Оптимизация коснулась расходов на одежду и отдых. Так, 49% опрошенных обновляют гардероб экономнее, а половина украинцев планируют бюджетный отдых.

"Следует заметить, что не экономят украинцы только на образовании. В этой сфере сократили свои расходы лишь 7% опрошенных. К слову, лишь 5% украинцев не затронул коронавирусный кризис", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,8%, хотя в начале января перспективы восстановления оценивали в 3%.

Умеренное восстановление экономики в 2021 году в ВБ объясняют высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против COVID-19 и экономической политикой по улучшению инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности.

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Автор: Анна Нагорная