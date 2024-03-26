Продать доллар можно в среднем по курсу 39,00 грн, евро – 42,33 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 26 марта, вырос на 20 копеек – до 39,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 20 копеек – до 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,33 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек – до 39,39 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,28 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 15 копеек и составляет 43,00 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 26 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,23 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 32 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,49 грн/евро, то есть гривня ослабла на 36 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Вчера, 25 марта, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 20 копеек и составил 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера вырос на 5 копеек и составлял 42,90 грн за евро.

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