Курс гривни к евро установлен на уровне 42,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 26 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,23 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 32 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,49 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 36 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,29/39,32 грн/долл., евро – 42,55/42,58 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 25 марта, вырос на 10 копеек – до 39,30 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек – до 42,80 грн за евро.

В частности, в "ПриватБанке" валюта также подорожала. Курс доллара к гривне в банке в понедельник, 25 марта, вырос на 20 копеек и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

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