Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,22 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 25 марта, вырос на 20 копеек и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,75 грн, евро – по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 15 копеек и составляет 39,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек – до 39,24 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,10 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи – 42,60 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,91 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,13 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 34 копейки, по сравнению с курсом пятницы.

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