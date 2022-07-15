Экономисты убеждены, что усилить гривну на валютном рынке могут два фактора.

В Украине за последние 10 дней наличный доллар вырос на 2 грн, но на днях курс стабилизировался и гривна даже немного укрепилась. Так, в последние дни курс доллара в среднем держался на уровне 38 грн / долл. По состоянию на 15 июля официальная цена доллара немного уменьшилась до 37,75 грн / долл.

По данным аналитиков скачок курса валют в Украине спровоцировало повышение курса валют для карточных операций до рыночного уровня некоторыми украинскими банками. Это решение сократило поток наличной валюты из-за уменьшения операций "карточных туристов".

"Главной причиной падения гривны на наличном рынке является то, что крупнейший в Украине ПриватБанк резко повысил курс валюты для карточных операций", – объяснил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Экономист считает, что курс гривны в Украине сейчас трудно считать рыночным, потому что стоимость украинской валюты сейчас формируют не экспортеры с импортерами, а население, которое скупает наличные для сбережений.

"Они (граждане - ред.) очень реагируют на информацию и слухи, которые могут повлиять на курс", - утверждает Вышлинский.

По его словам, усилить гривню на валютном рынке могут международная финансовая помощь (около 3,5-4 млрд долларов) и анонсированное открытие портов для вывоза зерна (1 млрд долларов дополнительной экспортной выручки в месяц).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: